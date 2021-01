Scuola: Nobili a Sensi, ‘Dad monumento? Da abbattere…’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “monumento alla Dad? Un monumento alle diseguaglianze che genera, all’abbandono di una generazione che sta perdendo futuro rispetto ai coetanei francesi e tedeschi, un monumento alle grida dei nostri ragazzi che hanno perso un anno di Scuola e che non stiamo ascoltando e colpevolizzando, come ci hanno ricordato anche Veltroni e Mentana?”. Luciano Nobili di Iv replica così a un tweet del dem Filippo Sensi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “alla Dad? Unalle diseguaglianze che genera, all’abbandono di una generazione che sta perdendo futuro rispetto ai coetanei francesi e tedeschi, unalle grida dei nostri ragazzi che hanno perso un anno die che non stiamo ascoltando e colpevolizzando, come ci hanno ricordato anche Veltroni e Mentana?”. Lucianodi Iv replica così a un tweet del dem Filippo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

- Paolo26860773 : @lucianonobili Ha ragione! Nobili deve tornare a scuola per cui la scuola deve riaprire - bl4ncacms : andate alla scuola dei nobili - cheiuan : Nobili, quando a scuola spiegavano le metafore, c'aveva judo. @ItaliaViva #crisidigoverno #Renzi #renzivergognati - Teresafas : @LeonoraCarring2 @IsaInghirami Militanti per chi? Per Azzolina? Per che cosa? Per una scuola in presenza senza ness…

