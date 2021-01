Riot Games e Bungie uniscono le forze contro i rivenditori di cheat (Di lunedì 11 gennaio 2021) Riot Games e Bungie hanno deciso di unire le forze per combattere, con mezzi legali, i rivenditori di cheat non autorizzati: l'hanno fatto sporgendo denuncia contro Cameron Santos, proprietario di diverse piattaforme di distruzione illegale di cheat per videogiochi. "Si ricerca di fermare una rivendita illegale e lucrativa rivendita e distribuzione di software dolosi, progettati per consentire al pubblico di guadagnare vantaggi illeciti nei giochi" si legge nella denuncia. L'intento dei due Studi è quello di far chiudere i battenti a Gatorcheats e tutti i siti similari, che hanno già causato a Riot e Bungie danni per milioni di dollari, secondo gli esponenti delle compagnie. Un problema, quello dei ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 11 gennaio 2021)hanno deciso di unire leper combattere, con mezzi legali, idinon autorizzati: l'hanno fatto sporgendo denunciaCameron Santos, proprietario di diverse piattaforme di distruzione illegale diper videogiochi. "Si ricerca di fermare una rivendita illegale e lucrativa rivendita e distribuzione di software dolosi, progettati per consentire al pubblico di guadagnare vantaggi illeciti nei giochi" si legge nella denuncia. L'intento dei due Studi è quello di far chiudere i battenti a Gators e tutti i siti similari, che hanno già causato adanni per milioni di dollari, secondo gli esponenti delle compagnie. Un problema, quello dei ...

Eurogamer_it : #RiotGames e #Bungie uniscono le forze contro i rivenditori di cheat - infoitscienza : Riot Games: le novità della stagione 2021 - infoitscienza : Riot Games delinea i piani futuri per League of Legends, Runeterra e per la stagione 2021 - infoitscienza : La Stagione 2021 di Riot Games - infoitscienza : Riot Games festeggia l'inizio della stagione 2021 di League of Legends -