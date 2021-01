"Qualcosa da mettere lì dietro...". La Littizzetto umilia Fazio: "Senza c***o", la gag finisce nel gelo più totale | Video (Di lunedì 11 gennaio 2021) Per un sera Che tempo che fa su Rai3 si trasforma in C'è posta per te. Merito di Maria De Filippi, ospite e artefice della "lettera" che Luciana Littizzetto fa recapitare a Fabio Fazio. Dovrebbe essere un saluto affettuoso, seguono minuti di raggelanti insulti. Tutto sceneggiato, ovviamente, ma a casa qualcuno avrà condiviso. "Caro Fabio, ho qui una lettera per te. Fratacchione tedioso, Giulio Cesare dei conduttori la tua Bruta ti saluta. Mi devo scusare con te per il mio comportamento spesso riprovevole. Ti voglio bene, sei la mia metà. La metà vuota del mio bicchiere mezzo pieno. Senza di te mi sento persa come un italiano in Francia Senza bidet. Noi due siamo la coppia perfetta, scusami quando ti dico che hai pochi capelli ma te lo dico perché è vero. Perdonami per ogni volta che ti ho detto che sei ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Per un sera Che tempo che fa su Rai3 si trasforma in C'è posta per te. Merito di Maria De Filippi, ospite e artefice della "lettera" che Lucianafa recapitare a Fabio. Dovrebbe essere un saluto affettuoso, seguono minuti di raggelanti insulti. Tutto sceneggiato, ovviamente, ma a casa qualcuno avrà condiviso. "Caro Fabio, ho qui una lettera per te. Fratacchione tedioso, Giulio Cesare dei conduttori la tua Bruta ti saluta. Mi devo scusare con te per il mio comportamento spesso riprovevole. Ti voglio bene, sei la mia metà. La metà vuota del mio bicchiere mezzo pieno.di te mi sento persa come un italiano in Franciabidet. Noi due siamo la coppia perfetta, scusami quando ti dico che hai pochi capelli ma te lo dico perché è vero. Perdonami per ogni volta che ti ho detto che sei ...

EToniazzi : RT @harryxarms: ma io non dico di mettere nomi completamente diversi ma tentate almeno di cambiare qualcosa cioè che cazzo è luis e barry - ginevragigli : RT @harryxarms: ma io non dico di mettere nomi completamente diversi ma tentate almeno di cambiare qualcosa cioè che cazzo è luis e barry - jacbas90 : RT @AntFuniciello: @CarloStagnaro @FT @ASaravalle @seresileoni @CarloAmenta1 Bel pezzo, ma secondo me è più dura di così. Lì dentro, tra i… - martina_favi28 : RT @harryxarms: ma io non dico di mettere nomi completamente diversi ma tentate almeno di cambiare qualcosa cioè che cazzo è luis e barry - LouOiiOiix : RT @harryxarms: ma io non dico di mettere nomi completamente diversi ma tentate almeno di cambiare qualcosa cioè che cazzo è luis e barry -

Ultime Notizie dalla rete : Qualcosa mettere LOCATELLI A SKY: "Giochiamo contro dei campioni, ora in dieci dobbiamo mettere qualcosa in più" Tutto Juve Milano, le idee dei negozi a singhiozzo: «Creare e cambiare»

Sotto pressione fra i lockdown e le regole più o meno restrittive dettate dalla pandemia, c’è chi si è creato un personale modello di resilienza applicato alla propria attività commerciale. Sono un ca ...

LOCATELLI A SKY: "Giochiamo contro dei campioni, ora in dieci dobbiamo mettere qualcosa in più"

è stato intervistato da Sky Sport alla fine del primo tempo di Juventus-Sassuolo: Ci racconti questo primo tempo? "Intenso, è una partita difficile, lo sappiamo.

Sotto pressione fra i lockdown e le regole più o meno restrittive dettate dalla pandemia, c’è chi si è creato un personale modello di resilienza applicato alla propria attività commerciale. Sono un ca ...è stato intervistato da Sky Sport alla fine del primo tempo di Juventus-Sassuolo: Ci racconti questo primo tempo? "Intenso, è una partita difficile, lo sappiamo.