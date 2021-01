Papa Francesco apre ai “ministeri” femminili, ma resta il no al sacerdozio delle donne (Di lunedì 11 gennaio 2021) Le donne che leggono la parola di Dio durante la messa o che svolgono un servizio all’altare, come ministranti o come dispensatrici dell’eucaristia, non sono certo una novità, ma ora Papa Francesco ha stabilito che i ministeri del Lettorato e dell’Accolitato saranno aperti alle donne in forma stabile e istituzionalizzata, con un apposito mandato. La decisione del pontefice è arrivata con il Motu Proprio “Spiritus Domini” che modifica il primo paragrafo del canone 230 del Codice di Diritto canonico rendendo istituzionale quanto già avviene per prassi. La nuova decisione non è però un’apertura al sacerdozio o al diaconato femminile: il Pontefice specifica di aver voluto accogliere le raccomandazioni emerse dai Sinodi dei vescovi, sottolineando che si tratta di ministeri ... Leggi su tpi (Di lunedì 11 gennaio 2021) Leche leggono la parola di Dio durante la messa o che svolgono un servizio all’altare, come ministranti o come dispensatrici dell’eucaristia, non sono certo una novità, ma oraha stabilito che idel Lettorato e dell’Accolitato saranno aperti allein forma stabile e istituzionalizzata, con un apposito mandato. La decisione del pontefice è arrivata con il Motu Proprio “Spiritus Domini” che modifica il primo paragrafo del canone 230 del Codice di Diritto canonico rendendo istituzionale quanto già avviene per prassi. La nuova decisione non è però un’apertura alo al diaconato femminile: il Pontefice specifica di aver voluto accogliere le raccomandazioni emerse dai Sinodi dei vescovi, sottolineando che si tratta di...

petergomezblog : Papa Francesco: “La politica in questa fase non ha il diritto di rompere l’unità. E chi mette davanti l’interesse p… - Agenzia_Ansa : Papa Francesco: 'Il vaccino è un'opzione etica, io lo farò' #ANSA - RaiNews : Papa Francesco cambia il diritto canonico per rendere istituzionale la presenza femminile sull'altare: 'I ministeri… - _amoonchild_ : RT @amaricord: 'Io credo che eticamente tutti devono prendere il vaccino. Non è un'opzione, è una questione etica. Ti giochi la salute, la… - zizionice : RT @pbecchi: Crisi di governo, l'appello di Papa Francesco: 'Per la politica questo non è il momento di rompere l'unità'. Mi chiedo: si può… -