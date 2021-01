Osimhen è positivo al coronavirus: resta in isolamento, salta la Juventus (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non cambia la posizione di Victor Osimhen, l'attaccante del Napoli risultato positivo lo scorso 1° gennaio dopo essere rientrato dalle cure in Belgio e poi dal compleanno in Nigeria. Ad... Leggi su ilmattino (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non cambia la posizione di Victor, l'attaccante del Napoli risultatolo scorso 1° gennaio dopo essere rientrato dalle cure in Belgio e poi dal compleanno in Nigeria. Ad...

sscnapoli : ?? | Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore Victor Osimhen, ha dato come risult… - DIF_Genny : #Osimhen è ancora positivo al COVID. Un investimento, quello fatto in estate dal #Napoli, che continua a perdere v… - sscalcionapoli1 : Osimhen ancora positivo al Covid-19, il comunicato della SSCN #ForzaNapoliSempre - FSabathier : RT @GoalItalia: #Osimhen ancora positivo al coronavirus ?? Si allontana il ritorno in campo ?? - Alessandrolux : UFFICIALE – Osimhen ancora positivo al Covid-19, il comunicato della SSCN -