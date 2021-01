Olhanense, esordio in panchina con espulsione per Edgar Davids (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non è iniziata nel migliore dei modi l’esperienza di Edgar Davids con l’Olhanense. Il tecnico olandese è stato infatti espulso al termine del suo match d’esordio sulla panchina del club portoghese. Come se non bastasse, Davids è venuto a conoscenza della sanzione dell’arbitro solamente il giorno dopo la partita, andando su tutte le furie. Lo dimostra l’assenza di dichiarazioni rilasciate alla stampa. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non è iniziata nel migliore dei modi l’esperienza dicon l’. Il tecnico olandese è stato infatti espulso al termine del suo match d’sulladel club portoghese. Come se non bastasse,è venuto a conoscenza della sanzione dell’arbitro solamente il giorno dopo la partita, andando su tutte le furie. Lo dimostra l’assenza di dichiarazioni rilasciate alla stampa. SportFace.

UgoBaroni : RT @CorSport: #Davids, espulsione all'esordio sulla panchina dell'#Olhanense - Fprime86 : RT @CorSport: #Davids, espulsione all'esordio sulla panchina dell'#Olhanense - CorSport : #Davids, espulsione all'esordio sulla panchina dell'#Olhanense - sportli26181512 : Davids debutta in Portogallo, ed è subito... espulsione!: Davids debutta in Portogallo, ed è subito... espulsione!… - sportli26181512 : Davids, espulsione all'esordio sulla panchina dell'Olhanense: Dopo una rissa scoppiata in campo tra i calciatori, l… -

Ultime Notizie dalla rete : Olhanense esordio Olhanense, esordio in panchina da Pitbull per mister Edgar Davids: subito espulso! DerbyDerbyDerby Olhanense, esordio in panchina con espulsione per Edgar Davids

Non è iniziata nel migliore dei modi l'esperienza di Edgar Davids con l'Olhanense. Il tecnico olandese è stato infatti espulso all'esordio.

Davids, esordio amaro da allenatore: espulso al suo debutto in panchina

Esordio amaro in panchina per l'ex centrocampista della Juve Edgar Davis, che è stato espulso dal direttore di gara al suo debutto da tecnico ...

Non è iniziata nel migliore dei modi l'esperienza di Edgar Davids con l'Olhanense. Il tecnico olandese è stato infatti espulso all'esordio.Esordio amaro in panchina per l'ex centrocampista della Juve Edgar Davis, che è stato espulso dal direttore di gara al suo debutto da tecnico ...