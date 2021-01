Niente da fare per Osimhen: è ancora positivo al Covid, nuovo test in settimana (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNulla da fare per Victor Osimhen. Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore nigeriano ha dato come risultato la positività al Covid-19. Il giocatore, dunque, resta indisponibile e ripeterà il test in settimana. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNulla daper Victor. Il tampone naso-faringeo molecolare effettuato questa mattina al calciatore nigeriano ha dato come risultato la positività al-19. Il giocatore, dunque, resta indisponibile e ripeterà ilin. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

