Morto l’ex attaccante granata Fabio Enzo

È Morto per Covid Fabio Enzo, ex attaccante della Salernitana negli anni Sessanta. Originario di Cavallino, Enzo in carriera aveva indossato anche le maglie di Venezia, Tevere Roma, Roma, Mantova, Napoli, Cesena, Verona, Novara, Foggia (foto, una rimpatriata), Reggina, Omegna e Biellese. Fabio Enzo, Morto a 75 anni, militò nella Salernitana guidata da Rudy Hiden. Era la stagione 1964/65 e collezionò 6 presenze. Pago dazio dopo una lite con l'allenatore: la Salernitana lo punì dimezzandogli lo stipendio. I tifosi granata lo chiamavano Enzò per la sua lentezza.

