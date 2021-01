Ministero Istruzione, in corso manifestazione studenti (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma – manifestazione studentesca in corso presso il Ministero dell’Istruzione, a Roma. Chiusa viale Trastevere, da via Emilio Morosini fino a viale Glorioso. Sul posto pattuglie del Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale per viabilita’ e chiusure. Leggi su romadailynews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma –studentesca inpresso ildell’, a Roma. Chiusa viale Trastevere, da via Emilio Morosini fino a viale Glorioso. Sul posto pattuglie del Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale per viabilita’ e chiusure.

HuffPostItalia : Capogruppo della Lega a Orvieto: 'Io assalirei il ministero dell'Istruzione' - AccademiaCrusca : #IlTema Il presidente Marazzini invita ancora, attraverso una lettera aperta indirizzata al Ministero dell'istruzi… - AllaBernstein : @barbara51732077 @GenCar5 @SocciGianluca @AzzolinaLucia Le consiglio intanto di leggersi ciò che ha prodotto da feb… - FrancePeloso : RT @corzunino: Come dice uno dei piccoli cartelli alzati dagli studenti in sciopero davanti al ministero dell'Istruzione temporaneamente gu… - corzunino : Come dice uno dei piccoli cartelli alzati dagli studenti in sciopero davanti al ministero dell'Istruzione temporane… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero Istruzione Capogruppo della Lega a Orvieto: "Io assalirei il ministero dell'Istruzione" L'HuffPost Scuola, studenti in piazza contro la Dad da Nord a Sud: «Ora basta, riaprite in sicurezza»

Sono riprese oggi le mobilitazioni in diverse città italiane per chiedere che l'apertura delle scuole sia veramente una priorità per il Paese. Iniziative sono promosse da nord a ...

Scuola, alle superiori torna in classe solo il 4,4% degli studenti

Dopo i rinvii e gli slittamenti, alla fine sui 2,5 milioni di studenti delle scuole superiori di secondo grado torna una piccolissima percentuale, e solo in tre Regioni ...

Sono riprese oggi le mobilitazioni in diverse città italiane per chiedere che l'apertura delle scuole sia veramente una priorità per il Paese. Iniziative sono promosse da nord a ...Dopo i rinvii e gli slittamenti, alla fine sui 2,5 milioni di studenti delle scuole superiori di secondo grado torna una piccolissima percentuale, e solo in tre Regioni ...