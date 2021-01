Maria De Filippi | la sua più grande paura svelata in diretta tv

chetempochefa : 'Sanremo quando l'ho fatto ero nella condizione di panico e paura. Lo rifarei volentieri, con la Ferilli tutta la v… - chetempochefa : “Luciana è una persona speciale, onesta, generosa, sa suonare il piano, è una brava madre, le voglio bene ed è un p… - chetempochefa : - 'Maria De Filippi mi perseguita.' - 'Abbiamo una telefonata: è Maria!' In attesa di avere domani #MariaDeFilippi… - lisa_vinci : RT @chetempochefa: “Il signor Fabio Fazio ha accettato l’invito!” Che Posta Che Fa a #CTCF su @RaiTre con Maria De Filippi, @fabfazio, @lu… - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'Ho una grande passione per le cacche, ultimamente. Portano bene nel nostro ambiente e quest'anno abbiamo tantissimo bis… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Maria De Filippi ha svelato qual è la sua più grande paura con cui deve fare i conti da sempre: lo ha detto in diretta tv, fan senza parole.Maria De Filippi, ospite da Fabio Fazio, ha colto l'occasione per replicare alle ultime critiche rivevute su C'è posta per te.