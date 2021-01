I risultati di Serie A, 17ª giornata: come cambia la classifica al termine di Spezia-Sampdoria (Di lunedì 11 gennaio 2021) I risultati del campionato di Serie A hanno regalato interessanti indicazioni nella 17ª giornata del massimo campionato italiano. Nel primo match dominio dell’Atalanta sul campo del Benevento, la squadra di Gasperini si conferma devastante anche in trasferta. Nello scontro salvezza successo del Genoa contro il Bologna, il Milan torna al successo contro il Torino. Nel big match per lo scudetto gol, spettacolo e pareggio tra Roma e Inter, finisce 2-2. Colpi di Lazio e Napoli contro Parma e Udinese, il Verona non si ferma e conquista altri tre punti preziosissimi contro il Crotone, i calabresi sono sempre più in crisi ed a rischio retrocessione. Nello scontro salvezza successo della Fiorentina contro il Cagliari. Nel posticipo domenicale successo della Juventus con il Sassuolo, 3-1 il risultato. Nell’ultimo match successo dello ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 11 gennaio 2021) Idel campionato diA hanno regalato interessanti indicazioni nella 17ªdel massimo campionato italiano. Nel primo match dominio dell’Atalanta sul campo del Benevento, la squadra di Gasperini si conferma devastante anche in trasferta. Nello scontro salvezza successo del Genoa contro il Bologna, il Milan torna al successo contro il Torino. Nel big match per lo scudetto gol, spettacolo e pareggio tra Roma e Inter, finisce 2-2. Colpi di Lazio e Napoli contro Parma e Udinese, il Verona non si ferma e conquista altri tre punti preziosissimi contro il Crotone, i calabresi sono sempre più in crisi ed a rischio retrocessione. Nello scontro salvezza successo della Fiorentina contro il Cagliari. Nel posticipo domenicale successo della Juventus con il Sassuolo, 3-1 il risultato. Nell’ultimo match successo dello ...

