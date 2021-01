Grande Fratello Vip, Maria Teresa Ruta sulla lite tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi: "Non mi va di mediare" (VIDEO) (Di lunedì 11 gennaio 2021) Maria Teresa confida a Cecilia di non avere più intenzione di intromettersi nelle discussioni tra Stefania e Tommaso. Leggi su comingsoon (Di lunedì 11 gennaio 2021)confida a Cecilia di non avere più intenzione di intromettersi nelle discussioni tra

matteorenzi : Di fronte alla gravissima situazione che stiamo vivendo in Italia serve la politica: che è studiare, riflettere, pr… - matteorenzi : Vogliamo documenti scritti, non concetti vaghi. Abbiamo fatto 62 proposte: prima di dire se siamo soddisfatti o no,… - ricpuglisi : Lo ripeto: il TG1 è ragione sufficiente per chiudere l'esperienza del governo Conte 2. Cari #FacciamoRete, siete d… - twoghostsvz : oggi è lunedì e vuol dire solo una cosa: puntata del grande fratello. #tzvip - JosephGhorna : RT @InMonsterland: Ma com'è successo che veniamo governati da uno che ha partecipato al Grande Fratello? -