Gran Bretagna, denuncia dei medici: "Buttate via dosi di vaccino: i pazienti non si presentano"

Londra, 11 gen – La campagna di vaccinazione contro il coronavirus della Gran Bretagna precipita ancora più caos oggi dopo che diversi i medici hanno confessato di dover buttare via le dosi perché molti pazienti non si presentano all'appuntamento.

Nel frattempo, i pazienti anziani sono stati costretti a fare la fila all'aperto al freddo gelido per avere il vaccino perché i sistemi informatici del Servizio sanitario inglese continuano a bloccarsi. Un ospedale di Londra ha dovuto smaltire dosi di vaccini anti Covid perché le persone non si presentano ai loro appuntamenti, con il personale che, secondo quanto riferito, telefona ad amici

Londra, 10 gen. (Adnkronos) – In Gran Bretagna sono stati registrati altri 563 morti per complicanze legate al coronavirus. Lo riferiscono le autorità sanitarie britanniche, citate dal ...

