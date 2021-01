Ghirelli alla Camera: “L’apprendistato è un passaggio chiave per riformare il calcio” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesco Ghirelli, presidente di Lega Pro, ha parlato davanti alle Commissioni riunite Cultura e Lavoro della Camera sul decreto legislativo di riordino e riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo. “Se si vuole riformare il calcio, L’apprendistato è un passaggio chiave per cambiare la cultura del sistema rispetto alla complementarietà inscindibile tra attività sportiva e formazione scolastica”. Per Lega Pro l’accesso alL’apprendistato è sempre stato una battaglia storica, come sottolinea Ghirelli “Il calcio di territorio ha una responsabilità sociale e culturale, non basta formare gli atleti sul campo, dobbiamo dotarli di strumenti di conoscenza con i ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 gennaio 2021) Francesco, presidente di Lega Pro, ha parlato davanti alle Commissioni riunite Cultura e Lavoro dellasul decreto legislativo di riordino e riforma in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo. “Se si vuoleilè unper cambiare la cultura del sistema rispettocomplementarietà inscindibile tra attività sportiva e formazione scolastica”. Per Lega Pro l’accesso alè sempre stato una battaglia storica, come sottolinea“Ildi territorio ha una responsabilità sociale e culturale, non basta formare gli atleti sul campo, dobbiamo dotarli di strumenti di conoscenza con i ...

