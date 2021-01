GF Vip: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ai Ferri Corti? (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tira una brutta aria al Grande Fratello Vip tra l’amatissimo Tommaso Zorzi e la conduttrice televisiva Stefania Orlando. Il tutto perché l’influencer milanese si è avvicinato a Dayane Mello. Ma vediamo insieme cosa è successo! Un avvicinamento al Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere, quello tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Qualche giorno fa infatti, nella Casa più spiata d’Italia, è stata organizzata una festa in stile brasiliano. Un “party” che, non solo ha reso più che felice la modella brasiliana, ma ha anche mostrato ai telespettatori l’avvicinamento tra lei e l’influencer. I due infatti, negli ultimi giorni avevano ripreso a relazionarsi tanto che, durante la serata a tema latino, hanno continuamente ballato insieme. Una vera e propria rappacificazione, dopo il lungo ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tira una brutta aria al Grande Fratello Vip tra l’amatissimoe la conduttrice televisiva. Il tutto perché l’influencer milanese si è avvicinato a Dayane Mello. Ma vediamo insieme cosa è successo! Un avvicinamento al Grande Fratello Vip sta facendo molto discutere, quello trae Dayane Mello. Qualche giorno fa infatti, nella Casa più spiata d’Italia, è stata organizzata una festa in stile brasiliano. Un “party” che, non solo ha reso più che felice la modella brasiliana, ma ha anche mostrato ai telespettatori l’avvicinamento tra lei e l’influencer. I due infatti, negli ultimi giorni avevano ripreso a relazionarsi tanto che, durante la serata a tema latino, hanno continuamente ballato insieme. Una vera e propria rappacificazione, dopo il lungo ...

