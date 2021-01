È pronta la bozza del piano pandemico, restano i dilemmi etici (Di martedì 12 gennaio 2021) Tavolo interlocutorio ieri tra governo e regioni, oggetto il prossimo dpcm che stabilirà le regole anti Covid dal 16 gennaio. Domani il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrerà il pacchetto di misure in parlamento, giovedì mattina nuova videoconferenza con i presidenti per poi chiudere il cerchio e, quindi, emanare il provvedimento. Accantonata la proposta dei tecnici di far scattare la zona rossa ogni 250 contagi per 100mila abitanti a settimana (incentiverebbe i territori a effettuare meno tamponi), dovrebbe invece trovare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 12 gennaio 2021) Tavolo interlocutorio ieri tra governo e regioni, oggetto il prossimo dpcm che stabilirà le regole anti Covid dal 16 gennaio. Domani il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrerà il pacchetto di misure in parlamento, giovedì mattina nuova videoconferenza con i presidenti per poi chiudere il cerchio e, quindi, emanare il provvedimento. Accantonata la proposta dei tecnici di far scattare la zona rossa ogni 250 contagi per 100mila abitanti a settimana (incentiverebbe i territori a effettuare meno tamponi), dovrebbe invece trovare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Agenzia_Italia : La bozza del nuovo piano pandemico, 'scegliere chi curare se risorse sono scarse' - IncreduloL : RT @mariogiordano5: Scandalo piano pandemico: la bozza in realtà era già pronta nel 2019. Fu esaminata nell'aprile di quell'anno. Nomi, cog… - adolar41744618 : RT @mariogiordano5: Scandalo piano pandemico: la bozza in realtà era già pronta nel 2019. Fu esaminata nell'aprile di quell'anno. Nomi, cog… - smilypapiking : RT @luigipelli: Ma il Mes non serve ... - Fedoraquattroc2 : RT @mariogiordano5: Scandalo piano pandemico: la bozza in realtà era già pronta nel 2019. Fu esaminata nell'aprile di quell'anno. Nomi, cog… -

Ultime Notizie dalla rete : pronta bozza È pronta la bozza del piano pandemico, restano i dilemmi etici Il Manifesto È pronta la bozza del piano pandemico, restano i dilemmi etici

Tavolo interlocutorio ieri tra governo e regioni, oggetto il prossimo dpcm che stabilirà le regole anti Covid dal 16 gennaio. Domani il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrerà il pacchetto ...

Recovery, ok di Renzi dopo la spinta del Colle: “Approviamo questo benedetto piano”. Conte: “Via libera in Cdm martedì, dobbiamo correre”

Alla vigilia del decisivo Consiglio dei ministri sul Recovery plan, durante il quale Italia viva dovrebbe sciogliere le riserve sulla ventilata crisi di governo, Matteo Renzi sembra voler accogliere g ...

Tavolo interlocutorio ieri tra governo e regioni, oggetto il prossimo dpcm che stabilirà le regole anti Covid dal 16 gennaio. Domani il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrerà il pacchetto ...Alla vigilia del decisivo Consiglio dei ministri sul Recovery plan, durante il quale Italia viva dovrebbe sciogliere le riserve sulla ventilata crisi di governo, Matteo Renzi sembra voler accogliere g ...