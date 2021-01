Diletta Leotta e Can Yaman fidanzati? L’indiscrezione fa il giro del web (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nuovo amore per Diletta Leotta, che sembrerebbe essersi fidanzata con il noto attore turco, Can Yaman: L’indiscrezione arriva dalla Radio La passata relazione con Daniele Scardina, finita non proprio benissimo,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 11 gennaio 2021) Nuovo amore per, che sembrerebbe essersi fidanzata con il noto attore turco, Canarriva dalla Radio La passata relazione con Daniele Scardina, finita non proprio benissimo,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

GiuseppeporroIt : Can Yaman è fidanzato con Diletta Leotta? Ecco cosa è successo - Tiziana1486 : @canyaman1989 Noi fans italiane vogliamo sapere di questo flirt con Diletta Leotta!! - thequeenlessia : Guarda un po chi compare tra i tag di Diletta Leotta una certa A..a S.....e - sportli26181512 : Scardina e i like a Diletta: ritorno di fiamma un anno dopo l'addio? FOTO: Diletta Leotta e Daniele Scardina stanno… - SusyMely1 : RT @Novella_2000: L’indiscrezione BOMBA: Can Yaman e Diletta Leotta stanno insieme? Gli indizi -