Daydreamer, Can Yaman multato in Italia: Ecco cosa è successo all’attore turco (Di lunedì 11 gennaio 2021) Can Yaman è stato multato per aver violato le norme anti-covid a causa dei fan davanti al suo albergo. Scopriamo cosa è successo al protagonista di Daydreamer! Leggi su comingsoon (Di lunedì 11 gennaio 2021) Canè statoper aver violato le norme anti-covid a causa dei fan davanti al suo albergo. Scopriamoal protagonista di

dallaAallaZip : Can Yaman sanzionato dai Carabinieri a #Roma: ecco cosa è successo #DayDreamerRewatch #DayDreamerPrimeTime… - Carolin87689061 : RT @TafuniMina: ??Buongiorno e buon inizio settimana ?? Così.... con loro! Can e Demet ????????? #CanYaman #DemetÖzdemir #Daydreamer #Erken… - MTeresa50646546 : RT @MasterAb88: #Daydreamer è il secondo contenuto del 2020 più visto sul web con 20 milioni di ore in totale, subito sotto #UominieDonne (… - infoitcultura : DayDreamer: Can Yaman rientra in Turchia. Il video della partenza - infoitcultura : DayDreamer: Miriam Leone sarà la bella Marianna di Sandokan con Can Yaman? Le indiscrezioni -