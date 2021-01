Caduta alberi, Cammarota: “L’emergenza è di ordine pubblico” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Mentre l’amministrazione chiacchiera, senza eventi straordinari gli alberi continuano a cadere nei centri abitati con grave pericolo per le cose e per le persone, ormai la situazione è di ordine pubblico perché prima o poi ci scappa il morto”. Lo dichiarano in una nota il geom. Paolo De Marco, dirigente de La Nostra Libertà, e l’avv. Antonio Cammarota, capogruppo al Comune di Salerno e Presidente della Commissione Trasparenza, che mercoledì si occuperà della vicenda. “Chiederemo chiarezza e dati all’amministrazione e ai dirigenti”, continua Cammarota, “ovvero quanti alberi sono caduti, quali sono le cause, quanti e quali sono a rischio, quando è stata fatta l’ultima manutenzione e quando verrà fatta la prossima, quali sono le risorse ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto “Mentre l’amministrazione chiacchiera, senza eventi straordinari glicontinuano a cadere nei centri abitati con grave pericolo per le cose e per le persone, ormai la situazione è diperché prima o poi ci scappa il morto”. Lo dichiarano in una nota il geom. Paolo De Marco, dirigente de La Nostra Libertà, e l’avv. Antonio, capogruppo al Comune di Salerno e Presidente della Commissione Trasparenza, che mercoledì si occuperà della vicenda. “Chiederemo chiarezza e dati all’amministrazione e ai dirigenti”, continua, “ovvero quantisono caduti, quali sono le cause, quanti e quali sono a rischio, quando è stata fatta l’ultima manutenzione e quando verrà fatta la prossima, quali sono le risorse ...

