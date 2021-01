BasicNet | aggiornamento esecuzione piano acquisto azioni proprie

(Di lunedì 11 gennaio 2021) (Teleborsa) – Nell’ambito del programma die disposizione di, autorizzato dall’Assemblea deglisti tenutasi in data 26 giugno 2020 e il cui avvio è stato annunciato nella stessa data,, dal 4 all’8 gennaio 2021, ha comunicato di aver acquistato 88.751al prezzo medio di 4,277 euro, per un controvalore pari a 379.551,09 euro. A seguito degli acquisti di cui sopra, il gruppo aziendale italiano che opera nel settore dell’abbigliamento, delle calzature e degli accessori detiene 8.588.751pari al 14,081% del capitale sociale.Intanto, a Milano, peggiora la performance dicon un ribasso del 2,44%, portandosi a 4,195 euro.

Ultime Notizie dalla rete : BasicNet aggiornamento

Teleborsa

Corneliani rinvia il concordato. Il consiglio di amministrazione dell’azienda, riunitosi il 6 gennaio, ha infatti deliberato un’ulteriore richiesta di proroga al Tribunale per il deposito del piano di ...Per ora il presidente e fondatore di BasicNet ha solo manifestato il suo interesse, ma la sua visita in azienda ha fatto notizia.