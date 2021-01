Ardea, Laurentina colabrodo, la luce in fondo al tunnel? Dall’ex Provincia: «Sbloccati 4 milioni per messa in sicurezza» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non solo gli ormai noti 100mila euro circa per tamponare le situazioni più gravi della Laurentina ma un maxi pacchetto di interventi dal valore di ben 4 milioni di euro per mettere in sicurezza la strada. E’ questo l’annuncio fatto in data odierna di Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma. Leggi anche: Via Laurentina, strada ridotta a colabrodo: buche come crateri, ma dei lavori nessuna traccia Laurentina: «Via libera all’uso di 4 milioni dal MIT» «Dopo anni di blocco, addirittura dal 2014, con un lavoro costante e capillare presso il Mit – prosegue Zotta – è stato dato il via libera all’utilizzo di 4 milioni di euro già destinati alla Città metropolitana di Roma. L’investimento servirà a mettere in sicurezza una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Non solo gli ormai noti 100mila euro circa per tamponare le situazioni più gravi dellama un maxi pacchetto di interventi dal valore di ben 4di euro per mettere inla strada. E’ questo l’annuncio fatto in data odierna di Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma. Leggi anche: Via, strada ridotta a: buche come crateri, ma dei lavori nessuna traccia: «Via libera all’uso di 4dal MIT» «Dopo anni di blocco, addirittura dal 2014, con un lavoro costante e capillare presso il Mit – prosegue Zotta – è stato dato il via libera all’utilizzo di 4di euro già destinati alla Città metropolitana di Roma. L’investimento servirà a mettere inuna ...

Via libera all'utilizzo di 4 milioni di euro da parte del Mit per la messa in sicurezza di via Laurentina nel tratto Roma, Pomezia, Ardea.

Città Metropolitana: Laurentina, inizia manutenzione

Roma - "Dopo anni di blocco, addirittura dal 2014, con un lavoro costante e capillare presso il Mit e' stato dato il via libera all'utilizzo di 4 milioni ...

Via libera all'utilizzo di 4 milioni di euro da parte del Mit per la messa in sicurezza di via Laurentina nel tratto Roma, Pomezia, Ardea.Roma - "Dopo anni di blocco, addirittura dal 2014, con un lavoro costante e capillare presso il Mit e' stato dato il via libera all'utilizzo di 4 milioni ...