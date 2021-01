Antonella Elia, Pietro vuole riconquistarla: il gesto a pomeriggio 5 (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'attore, ex compagno dell'opinionista del Grande Fratello Vip, conserva ancora la speranza di tornare con la sua amata. Da Barbara d'Urso le ha dedicato una poesia L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 11 gennaio 2021) L'attore, ex compagno dell'opinionista del Grande Fratello Vip, conserva ancora la speranza di tornare con la sua amata. Da Barbara d'Urso le ha dedicato una poesia L'articolo proviene da Gossip e Tv.

IsaeChia : ‘#Pomeriggio5’, #PietroDellePiane si scaglia contro #SamanthaDeGrenet e fa una dichiarazione (super #trash) per… - RutaOrlando : RT @Enchanted_24: MTR ha detto A BATTUTA stamattina di fronte a Tommaso e a Giulia 'Non chiarite fatelo per Antonella Elia che dice sempre… - infoitsalute : GF Vip, quanto guadagna Antonella Elia: cachet stratosferico - Enchanted_24 : Tra l'altro ricordo benissimo quando Stefania disse a MTR di non parlare a Tommaso dopo la questione idrovora gate,… - Marga26503819 : RT @SimoJeanP: @lcrisa13 Riportini fasulli a Stefania su una battuta di MTR a Tommy: 'NON DOVETE CHIARIRE COSÌ FATE CONTENTA ANTONELLA ELIA… -