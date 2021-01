Voragine Ospedale del Mare | alla base del crollo un errore di progettazione

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Proseguono le indagini per ricostruire le dinamiche dellaapertasi nel parcheggio dell’dela Napoli Est lo scorso 8 gennaio.delsembrerebbe esserci undi. A franare sotto il peso del terreno è stato infatti un solaio di cemento armato posto sotto i parcheggi del nosocomio. Mentre sul lato superiore del solaio era presente una vasca. Vanno avanti, quindi, le indagini per far luce sul, avvenuto nella prima mattinata di questo venerdì. Al momento, come spiegano da Il Mattino, sono al lavoro sul caso i magistrati della VI sezione coordinata dal procuratore aggiunto Simona Di Monte, e i carabinieri della compagnia di Poggioreale e ...