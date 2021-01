Videogiochi e sport | i titoli per diventare campioni

Leggi su gqitalia

(Di domenica 10 gennaio 2021) Belli i tempi in cui chi amava ie lopoteva unire anche un'esperienza psichedelica attaccandosi all'Atari (1972, preistoria pura) e rintronandosi completamente con la musichetta di Pong. Pong Forse non erano tempi bellissimi, lo ammettiamo. Meno male che ora gli appassionati dihanno un catalogo dipazzeschi, che non si limitano a simulare le partite, ma ricreano emozioni, insegnano strategie, fanno capire tutto quello che esiste dietro la carriera di unoivo di successo. Il videogame più conosciuto, anche da chi non ama lovirtuale o reale, è sicuramente FIFA 21, di cui abbiamo già abbondantemente scritto. Qui vi consigliamo altre possibilità, dallo skate all'hockey passando per il football, concedendoci anche ...