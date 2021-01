Ue, Thales Alenia Space costruirà il modulo ottico della sonda Esa “Athena” (Di domenica 10 gennaio 2021) Nuova partecipazione di Thales Alenia Space ad una missione visionaria dell’Agenzia Spaziale Europea. La joint venture tra Thales (67 %) e Leonardo (33 %) ha siglato un contratto con Esa del valore di 2,8 milioni di euro per lo studio, la progettazione, la produzione e test del Dimostratore del modulo ottico per Athena (Advanced Telescope for High ENergy Astrophysics), la missione dell’Esa che andrà a caccia di nuovi misteri sui buchi neri e sull’Universo. Athena è la seconda missione di grandi dimensioni del programma Science Cosmic Vision di Esa, che si concentrerà sui processi più energetici dell’universo. Lo scopo di questa missione è comprendere come la materia ordinaria si assembli nelle strutture su larga scala che vediamo oggi e come i buchi ... Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Nuova partecipazione diad una missione visionaria dell’Agenzia Spaziale Europea. La joint venture tra(67 %) e Leonardo (33 %) ha siglato un contratto con Esa del valore di 2,8 milioni di euro per lo studio, la progettazione, la produzione e test del Dimostratore delper(Advanced Telescope for High ENergy Astrophysics), la missione dell’Esa che andrà a caccia di nuovi misteri sui buchi neri e sull’Universo.è la seconda missione di grandi dimensioni del programma Science Cosmic Vision di Esa, che si concentrerà sui processi più energetici dell’universo. Lo scopo di questa missione è comprendere come la materia ordinaria si assembli nelle strutture su larga scala che vediamo oggi e come i buchi ...

