Udinese-Napoli, le formazioni ufficiali

Il Napoli cerca il riscatto a Udine dopo il ko con lo Spezia. Gli azzurri ritrovano un vecchio amico come Pierpaolo Marino, pronto però a fargli uno scherzetto in Friuli. Queste le formazioni ufficiali:

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Mandragora, Stryger Larsen; Pereyra; Lasagna. Allenatore: Luca Gotti.

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gennaro Gattuso

Foto: Sito Udinese
L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

