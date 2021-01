Traffico Roma del 10-01-2021 ore 13:30 (Di domenica 10 gennaio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio per i trovatelli appuntamento con il Traffico si transita di nuovo regolarmente sulla tangenziale est e dopo la chiusura al Traffico del tratto compreso tra le due uscite Nomentana direzione San Giovanni a causa di un incidente sul resto della Capitale non si rilevano difficoltà pochi e veicoli in circolazione questo sicuramente a causa del maltempo che ha seguito delle regole della zona arancione da domani invece la regione Lazio per sera in zona gialla rafforzata con divieto di spostamento tra regioni se non per motivi certifica aperti bar e ristoranti fino alle 18 dopo solo asporto e consegna a domicilio resta il divieto di uscita notturna dalle 22 alle 5 e questa notte e le prossime due via del Corso resterà chiusa al Traffico dalle 22 alle 6 tra Piazza del Popolo e largo Chigi Per ... Leggi su romadailynews (Di domenica 10 gennaio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio per i trovatelli appuntamento con ilsi transita di nuovo regolarmente sulla tangenziale est e dopo la chiusura aldel tratto compreso tra le due uscite Nomentana direzione San Giovanni a causa di un incidente sul resto della Capitale non si rilevano difficoltà pochi e veicoli in circolazione questo sicuramente a causa del maltempo che ha seguito delle regole della zona arancione da domani invece la regione Lazio per sera in zona gialla rafforzata con divieto di spostamento tra regioni se non per motivi certifica aperti bar e ristoranti fino alle 18 dopo solo asporto e consegna a domicilio resta il divieto di uscita notturna dalle 22 alle 5 e questa notte e le prossime due via del Corso resterà chiusa aldalle 22 alle 6 tra Piazza del Popolo e largo Chigi Per ...

