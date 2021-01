Tennis, ATP Antalya 2021: ai quarti di finale anche Alexander Bublik e Jan-Lennard Struff (Di domenica 10 gennaio 2021) Ad Antalya, in Turchia, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di Tennis 2021, nella mattina italiana si è chiuso il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile, che vede due azzurri ancora in corsa. A Stefano Travaglia, approdato ieri ai quarti, si aggiunge Matteo Berrettini, mentre esce Fabio Fognini. Il numero 1 del seeding, l’azzurro Matteo Berrettini, supera agevolmente il qualificato bulgaro Dimitar Kuzmanov con lo score di 6-2 6-3, e domani sfiderà la testa di serie numero 8, il kazako Alexander Bublik, il quale batte nettamente il transalpino Tristan Lamasine con il punteggio di 6-2 6-4. L’azzurro Fabio Fognini, numero 3 del seeding, cede al francese Jeremy Chardy, il quale si impone con il punteggio di 7-6 (4) 6-7 (1) 7-6 (5) e così domani nei ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Ad, in Turchia, per quanto riguarda il torneo ATP 250 di, nella mattina italiana si è chiuso il secondo turno del tabellone principale di singolare maschile, che vede due azzurri ancora in corsa. A Stefano Travaglia, approdato ieri ai, si aggiunge Matteo Berrettini, mentre esce Fabio Fognini. Il numero 1 del seeding, l’azzurro Matteo Berrettini, supera agevolmente il qualificato bulgaro Dimitar Kuzmanov con lo score di 6-2 6-3, e domani sfiderà la testa di serie numero 8, il kazako, il quale batte nettamente il transalpino Tristan Lamasine con il punteggio di 6-2 6-4. L’azzurro Fabio Fognini, numero 3 del seeding, cede al francese Jeremy Chardy, il quale si impone con il punteggio di 7-6 (4) 6-7 (1) 7-6 (5) e così domani nei ...

