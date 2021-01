Tavecchio: «Non voglio tornare in FIGC, Ventura è stato sfortunato» (Di domenica 10 gennaio 2021) L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio nella giornata di ieri è stato eletto come nuovo presidente del Comitato regionale lombardo della Lega dilettanti L’ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio nella giornata di ieri è stato eletto come nuovo presidente del Comitato regionale lombardo della Lega dilettanti. Per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport. SONO TORNATO – «Sono stato chiamato in aprile da alcuni consiglieri e da società importanti, poiché l’ex presidente purtroppo era malato. Ho accettato di candidarmi con spirito di servizio, sono 46 anni che faccio calcio tra i dilettanti». ELEZIONE IN FIGC – «Non anticipiamo nulla, oggi non ho interessi di candidatura. nazionale. Io sono tornato perché sulla legge del ministro ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 gennaio 2021) L’ex presidente dellaCarlonella giornata di ieri èeletto come nuovo presidente del Comitato regionale lombardo della Lega dilettanti L’ex presidente dellaCarlonella giornata di ieri èeletto come nuovo presidente del Comitato regionale lombardo della Lega dilettanti. Per l’occasione ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport. SONO TORNATO – «Sonochiamato in aprile da alcuni consiglieri e da società importanti, poiché l’ex presidente purtroppo era malato. Ho accettato di candidarmi con spirito di servizio, sono 46 anni che faccio calcio tra i dilettanti». ELEZIONE IN– «Non anticipiamo nulla, oggi non ho interessi di candidatura. nazionale. Io sono tornato perché sulla legge del ministro ...

