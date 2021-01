Sci alpino, confermate le gare di Wengen. Si temeva per un focolaio di Covid-19 (Di domenica 10 gennaio 2021) AGGIORNAMENTO ORE 15.10: La Fis ha comunicato che le gare di Wengen sono state confermate, come da programma originaio. Ci potrebbero essere delle novità clamorose in merito alla tappa di Coppa del Mondo di sci alpino maschile prevista a Wengen (Svizzera) dal 15 al 17 gennaio: in programma due discese venerdì e sabato e lo slalom domenica. Le prove sul Lauberhorn, infatti, sono a forte rischio per via della pandemia Covid-19, nonostante anche sulle nevi elvetiche l’evento si terrà senza pubblico e privo di qualunque manifestazione connessa. Come è noto, da martedì 12 gennaio gli uomini saranno impegnati nella delle tre prove di discesa, in vista delle gare veloci citate precedentemente, a precedere l’appuntamento tra i rapid gates. Il problema, come emerso nel corso ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) AGGIORNAMENTO ORE 15.10: La Fis ha comunicato che ledisono state, come da programma originaio. Ci potrebbero essere delle novità clamorose in merito alla tappa di Coppa del Mondo di scimaschile prevista a(Svizzera) dal 15 al 17 gennaio: in programma due discese venerdì e sabato e lo slalom domenica. Le prove sul Lauberhorn, infatti, sono a forte rischio per via della pandemia-19, nonostante anche sulle nevi elvetiche l’evento si terrà senza pubblico e privo di qualunque manifestazione connessa. Come è noto, da martedì 12 gennaio gli uomini saranno impegnati nella delle tre prove di discesa, in vista delleveloci citate precedentemente, a precedere l’appuntamento tra i rapid gates. Il problema, come emerso nel corso ...

