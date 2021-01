Roberto Vecchioni | malattia | l’insegnamento indimenticabile del cantautore

Leggi su chenews

(Di domenica 10 gennaio 2021), l’amatissimo, racconta lache lo ha colpito e poi parla dell’importanza del medico di famiglia Fonte foto: Getty Imagesè uno dei più influenti e cantautori italiani. Nella sua lunga carriera ha vinto numerosi premi importanti e altrettante competizioni come: il Premio Tenco nel 1983, il Festivalbar nel 1992 e nel 2011 si è aggiudicato il Festival di Sanremo e il Premio Mia Martini della critica. Forse non tutti sanno che nel 2019,ha dovuto subire un’operazione per sconfiggere un male che lo aveva colpito. Nell’intervista riportata dal sito Ok-salute.it, ilha raccontato la sua esperienza e come spesso succede, le sue parole sono state molto profonde e ...