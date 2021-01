Nane brune in abito gioviano (Di domenica 10 gennaio 2021) Un team di ricerca guidato dall'Università dell'Arizona ha scoperto che le Nane brune sembrano sorprendentemente simili a Giove. Venti ad alta velocità corrono paralleli all'equatore, mescolando le atmosfere ed il calore che emerge dall'interno. I poli sono dominati da tempeste vorticose. Leggi su aliveuniverse.today (Di domenica 10 gennaio 2021) Un team di ricerca guidato dall'Università dell'Arizona ha scoperto che lesembrano sorprendentemente simili a Giove. Venti ad alta velocità corrono paralleli all'equatore, mescolando le atmosfere ed il calore che emerge dall'interno. I poli sono dominati da tempeste vorticose.

Un team di internazionale di astronomi, coadiuvati dai volontari della collaborazione “Backyard Worlds: Planet 9” e dagli insegnanti e studenti del progetto Summer Research Connection, ha prodotto la ...

La storia di Mimmo, da Boscoreale a Parigi per studiare le stelle

Boscoreale. Osservare l’universo, scrutarne i segreti e decifrarli per provare a rispondere agli enigmi degli enigmi: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. E’ quello che sta facendo un giovane ast ...

Un team di internazionale di astronomi, coadiuvati dai volontari della collaborazione "Backyard Worlds: Planet 9" e dagli insegnanti e studenti del progetto Summer Research Connection, ha prodotto la ...