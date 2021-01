Milan-Torino, Ciccio Graziani: “Fallo di Belotti è rigore, ma cosa ci faceva lì?” (Di domenica 10 gennaio 2021) Ciccio Graziani, intervenuto a Sportmediaset XXL su Italia Uno, ha commentato la gara di ieri fra Milan e Torino, soffermandosi anche sugli episodi arbitrali dubbi: “Nel primo tempo ha giocato quasi alla pari con la Juventus, il Milan subisce di più perché non ha i cambi come i bianconeri. Ieri doveva ritrovare il risultato, il gioco non l’aveva mai perso. Belotti-Diaz? E’ calcio di rigore, perché tocca prima Diaz e poi la palla. Più che altro non mi spiego perché Belotti si trovi lì. Berardi e Tonali? Questo non è calcio di rigore, Verdi per tentare di colpire la palla colpisce il polpaccio di Tonali. Se Giampaolo rivede l’azione come fa a dire che è calcio di rigore?”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021), intervenuto a Sportmediaset XXL su Italia Uno, ha commentato la gara di ieri fra, soffermandosi anche sugli episodi arbitrali dubbi: “Nel primo tempo ha giocato quasi alla pari con la Juventus, ilsubisce di più perché non ha i cambi come i bianconeri. Ieri doveva ritrovare il risultato, il gioco non l’aveva mai perso.-Diaz? E’ calcio di, perché tocca prima Diaz e poi la palla. Più che altro non mi spiego perchési trovi lì. Berardi e Tonali? Questo non è calcio di, Verdi per tentare di colpire la palla colpisce il polpaccio di Tonali. Se Giampaolo rivede l’azione come fa a dire che è calcio di?”. SportFace.

