Meghan Markle ha perso la sua occasione di diventare cittadina britannica (Di domenica 10 gennaio 2021) Meghan Markle ha ufficialmente perso la sua occasione di diventare cittadina del Regno Unito… almeno per ora. A rivelarlo è il Daily Mail: l'ex attrice americana aveva intenzione di diventare (anche) inglese dopo aver sposato il principe Harry nel maggio 2018. Ma per farlo doveva restare a vivere nel Regno Unito per almeno tre anni prima di richiedere la cittadinanza e ottenere legalmente i requisiti per il passaporto britannico. Le cose, lo sappiamo, sono andate in modo diverso.

