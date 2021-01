Maltempo a Napoli, voragine nella zona collinare dei Camaldoli (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ancora disagi a Napoli causati dal Maltempo. Dopo le forti piogge degli ultimi giorni un’altra voragine si è aperta nella zona collinare dei Camaldoli. A causa del cedimento è stata chiusa la strada che collega il comune di Marano con la zona ospedaliera di Napoli. Come riporta l’Ansa, pesanti le ripercussioni sul traffico mentre le linee dei bus sono state deviate. Anche a Volla, in provincia di Napoli, si è verificato il crollo di una piccola porzione di strada, in via Petrarca. Sul posto vigili del fuoco, tecnici del Comune e carabinieri della locale stazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ancora disagi acausati dal. Dopo le forti piogge degli ultimi giorni un’altrasi è apertadei. A causa del cedimento è stata chiusa la strada che collega il comune di Marano con laospedaliera di. Come riporta l’Ansa, pesanti le ripercussioni sul traffico mentre le linee dei bus sono state deviate. Anche a Volla, in provincia di, si è verificato il crollo di una piccola porzione di strada, in via Petrarca. Sul posto vigili del fuoco, tecnici del Comune e carabinieri della locale stazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

