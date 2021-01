LIVE Dinamo Sassari-Cantù 98-92, Serie A basket in DIRETTA: Sassari soffre ma vince guidata da Bilan e Bendzius (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per aver seguito con noi la DIRETTA di questa sfida di Serie A di basket e buona serata! vince, dunque, Sassari contro Cantù nel match valido per la quindicesima giornata della Serie A di basket. Sassari terzo in classifica, Cantù resta penultimo. Migliori marcatori Bilan con 27, Bendzius con 26 e Gaines con 23 98-92 Due su due ai liberi per Smith 98-90 Due su due per Gentile dalla lunetta che chiude il match 96-90 Canestro di Katic 94-90 Tripla di Smith e match riaperto! 94-87 Canestro di Bayehe 94-85 Tripla di Smith! 94-82 Uno su due ai liberi per ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per aver seguito con noi ladi questa sfida diA die buona serata!, dunque,contronel match valido per la quindicesima giornata dellaA diterzo in classifica,resta penultimo. Migliori marcatoricon 27,con 26 e Gaines con 23 98-92 Due su due ai liberi per Smith 98-90 Due su due per Gentile dalla lunetta che chiude il match 96-90 Canestro di Katic 94-90 Tripla di Smith e match riaperto! 94-87 Canestro di Bayehe 94-85 Tripla di Smith! 94-82 Uno su due ai liberi per ...

