L’infortunio di McKennie | subito una tegola per la Juventus contro il Sassuolo

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 10 gennaio 2021)dipreoccupa la. Si sta giocando il posticipo della 17esima giornata del campionato di Serie A, i bianconeri in campoilcon l’obiettivo di accorciare ancora di più dall’Inter dopo il pareggioil Roma.dipreoccupa laI primi minuti hanno regalato tantissime emozioni, in particolar modo la squadra di Andrea Pirlo vicinissima al gol in diverse occasioni. Poco prima del 20? unaper la. Infortunio per, al suo posto è entrato Ramsey. Le condizioni dello statunitense verranno valutate nelle prossime ore, probabilmente già nella giornata di domani. Ma c’è preoccupazione per un ...