Killzone va in pensione, Sony chiude il sito ufficiale con l'ultimo messaggio di Guerrilla Games (Di domenica 10 gennaio 2021) Guerrilla Games è uno studio ormai famoso per aver creato Horizon: Zero Dawn, ma prima di questo impressionante successo, essi erano gli autori della serie FPS Killzone, incredibilmente popolare durante l'epoca PS2 e PS3. L'ultimo capitolo, Killzone Shadow Fall, fu un titolo di lancio per PlayStation 4, ma non ottenne un successo smisurato, nonostante fosse un buon indicatore delle potenzialità grafiche dell'allora next-gen. Da quel momento, la serie è rimasta sopita per anni e, con l'uscita di Horizon, tutti sospettavano che Guerrilla avesse ormai abbandonato l'IP per concentrarsi su Aloy. A quanto pare, è proprio così. Sony ha recentemente annunciato la chiusura del sito ufficiale di Killzone: provando ad entrare nel ... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 gennaio 2021)è uno studio ormai famoso per aver creato Horizon: Zero Dawn, ma prima di questo impressionante successo, essi erano gli autori della serie FPS, incredibilmente popolare durante l'epoca PS2 e PS3. L'capitolo,Shadow Fall, fu un titolo di lancio per PlayStation 4, ma non ottenne un successo smisurato, nonostante fosse un buon indicatore delle potenzialità grafiche dell'allora next-gen. Da quel momento, la serie è rimasta sopita per anni e, con l'uscita di Horizon, tutti sospettavano cheavesse ormai abbandonato l'IP per concentrarsi su Aloy. A quanto pare, è proprio così.ha recentemente annunciato la chiusura deldi: provando ad entrare nel ...

Eurogamer_it : #Killzone va in pensione, Sony chiude il sito ufficiale con l'ultimo messaggio di Guerrilla Games. - GamingTalker : Killzone, va in pensione il sito ufficiale del franchise: futuro oscuro per la serie -

Ultime Notizie dalla rete : Killzone pensione Addio per sempre a Killzone? Sony chiude il sito ufficiale Spaziogames.it Il sito ufficiale di Killzone chiude i battenti

La serie di Killzone non sembra essere tra le priorità di Sony, attualmente. I fan dello sparatutto Guerrilla, probabilmente, dovranno aspettare parecchio per vedere un nuovo capitolo della saga. Poch ...

Killzone, va in pensione il sito ufficiale del franchise: futuro oscuro per la serie

Sony ha ufficialmente scelto di ritirare il sito del franchise di Killzone, gettando un’ombra sul futuro della serie di Guerrilla Games. Un avviso su Killzone.com ha confermato infatti che in futuro i ...

La serie di Killzone non sembra essere tra le priorità di Sony, attualmente. I fan dello sparatutto Guerrilla, probabilmente, dovranno aspettare parecchio per vedere un nuovo capitolo della saga. Poch ...Sony ha ufficialmente scelto di ritirare il sito del franchise di Killzone, gettando un’ombra sul futuro della serie di Guerrilla Games. Un avviso su Killzone.com ha confermato infatti che in futuro i ...