Intesa Sanpaolo | Banco Bpm e Bper Ecco la rivoluzione sul podio delle filiali

(Di domenica 10 gennaio 2021) Con il 2021 cambia la geografia bancaria. Gli sportelli totali in provincia sono calati del 30% in 10 anni. Non ce n’è nemmeno uno nel 25% dei comuni orobici.

Lo racconta la fotografia dei numeri, quelli ricapitolati dalla Banca d’Italia, ma la premessa, naturalmente, è nel riepilogo delle puntate precedenti: dopo l’acquisizione di Ubi da parte di Intesa ...di Elena Dal Maso 08/01/2021 10:50 Intesa Sanpaolo si è accordata con Prudential Financial per rilevare il 35% non ancora posseduto in Pramerica, secondo l'agenzia Bloomberg. La ...