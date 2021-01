Inter, l’ex Colonnese punge Vidal: “Sembra in sovrappeso. Dimostri il suo valore…” (Di domenica 10 gennaio 2021) Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex difensore dell'Inter Francesco Ciccio Colonnese ha avuto modo di parlare del big match tra Roma-Inter di oggi (QUI PER VEDERLA) ma anche della condizione fisica di Arturo Vidal, apparso decisamente non all'altezza della sua fama e del suo valore."L'Inter ha una rosa forte, ma penso debba sfoltire un po'. Credo sia coperta per disputare una sola competizione quindi va bene così", ha esordito l'ex giocatore riguardo alle possibili entrate nel mercato di gennaio. Poi un pensiero su alcuni calciatori ed in particolare sul centrocampista cileno Vidal: "Deve dimostrare di essere un giocatore da Inter. Non è quello visto alla Juventus, questo è sicuro. Sembra anche in ... Leggi su itasportpress (Di domenica 10 gennaio 2021)venuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex difensore dell'Francesco Ciccioha avuto modo di parlare del big match tra Roma-di oggi (QUI PER VEDERLA) ma anche della condizione fisica di Arturo, apparso decisamente non all'altezza della sua fama e del suo valore."L'ha una rosa forte, ma penso debba sfoltire un po'. Credo sia coperta per disputare una sola competizione quindi va bene così", ha esordito l'ex giocatore riguardo alle possibili entrate nel mercato di gennaio. Poi un pensiero su alcuni calciatori ed in particolare sul centrocampista cileno: "Deve dimostrare di essere un giocatore da. Non è quello visto alla Juventus, questo è sicuro.anche in ...

ItaSportPress : Inter, l'ex Colonnese punge Vidal: 'Sembra in sovrappeso. Dimostri il suo valore...' - - ormal1969 : quando si incontrano un tifoso dell'Inter con il presidente della squadra che non ha superato il centrocampo senti… - Mediagol : #Roma-#Inter, l'ex Colonnese: “Vidal deve ripagare la fiducia di Conte. Sfida aperta ma i nerazzurri devono miglior… - andb92 : Contro l’Inter gli ex sono una sentenza. Contro il Milan prendono le traverse. Come è bizzarra la vita - infoitsport : Icardi torna tra i convocati: l'ex attaccante dell'Inter proverà a scalare le gerarchie -

Ultime Notizie dalla rete : Inter l’ex Dramma Bellugi, amputate le gambe «Cerco già le protesi di Pistorius» Corriere della Sera