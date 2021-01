Indonesia: ritrovati resti umani e detriti dell’aereo precipitato in mare (Di domenica 10 gennaio 2021) L’aereo precipitato ieri in Indonesia con a bordo 62 persone, un Boeing 737-500, è stato ritrovato al largo di Giacarta, la capitale dell’Indonesia. resti umani, detriti dell’aereo e oggetti dei passeggeri sono stati rinvenuti sul luogo. Segnale captato in mare Le cause dello schianto non sono del tutto chiare. È stato captato in mare un segnale proveniente dal velivolo dove i sommozzatori sono al lavoro per le operazioni di ricerca. L’aereo della compagnia locale chiamato Sriwijaya Air era diretto a Pontianak dalla capitale Giacarta nella parte Indonesiana dell’isola del Borneo, quando all’improvviso a 4 minuti dal decollo, alle 14:40, si sono persi tutti i contatti con la torre di controllo. Non vi sono ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 10 gennaio 2021) L’aereoieri incon a bordo 62 persone, un Boeing 737-500, è stato ritrovato al largo di Giacarta, la capitale dell’e oggetti dei passeggeri sono stati rinvenuti sul luogo. Segnale captato inLe cause dello schianto non sono del tutto chiare. È stato captato inun segnale proveniente dal velivolo dove i sommozzatori sono al lavoro per le operazioni di ricerca. L’aereo della compagnia locale chiamato Sriwijaya Air era diretto a Pontianak dalla capitale Giacarta nella partena dell’isola del Borneo, quando all’improvviso a 4 minuti dal decollo, alle 14:40, si sono persi tutti i contatti con la torre di controllo. Non vi sono ...

