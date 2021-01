Gomez contro Gasperini: prosegue la guerra. Guardate la “storia” del Papu (Di domenica 10 gennaio 2021) Atalanta, continua la guerra tra Gomez e Gasperini: la particolare e piccata risposta del Papu sui social attraverso Instagram (websource)prosegue la guerra in casa Atalanta tra il Papu Gomez e l’allenatore Gian Piero Gasperini. Dopo la partita vinta contro il Benevento, il tecnico nerazzurro ha parlato di nuovo dell’esclusione del fantasista, finito ormai fuori rosa, giustificando la scelta come di natura esclusivamente tattica. La “storia” di Gomez contro GasperiniUna scelta tecnica, insomma: “A centrocampo soffrivamo molto, lui doveva fare un lavoro diverso che non ha accettato. E’ finito fuori perché non ha accettato questa scelta. Era già ... Leggi su instanews (Di domenica 10 gennaio 2021) Atalanta, continua latra: la particolare e piccata risposta delsui social attraverso Instagram (websource)lain casa Atalanta tra ile l’allenatore Gian Piero. Dopo la partita vintail Benevento, il tecnico nerazzurro ha parlato di nuovo dell’esclusione del fantasista, finito ormai fuori rosa, giustificando la scelta come di natura esclusivamente tattica. La “” diUna scelta tecnica, insomma: “A centrocampo soffrivamo molto, lui doveva fare un lavoro diverso che non ha accettato. E’ finito fuori perché non ha accettato questa scelta. Era già ...

