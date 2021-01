Dal Customer Journey all’Emotional Journey: quando l’emozione fa la differenza (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutidi Giovanna Fusco Affinché si possa instaurare una relazione duratura ed efficacetra utente e brand è importante identificare, anche online, percorsi emozionali, prima che razionali. Se vi chiedessi, ad esempio, di indicarmi il primo spot pubblicitario che vi viene in mente, in base a quali parametri mi rispondereste? Sicuramente all’emozione che vi ha suscitato, al ricordo, al coinvolgimento. Tutto questo è alla base dell’Emotional Marketing, definito da Bernd H. Schmitt, professore della Columbia University, come “un’esperienza memorabile che il cliente deve sperimentare, tale da superare le sue aspettative, che in altre parole anticipi i suoi desideri inconsci, soddisfacendoli al tempo stesso.” Dunque occorre considerare, accanto al marketing tradizionale, quello emozionale, ove il percorso d’acquisto del consumatore viene visto come lo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutidi Giovanna Fusco Affinché si possa instaurare una relazione duratura ed efficacetra utente e brand è importante identificare, anche online, percorsi emozionali, prima che razionali. Se vi chiedessi, ad esempio, di indicarmi il primo spot pubblicitario che vi viene in mente, in base a quali parametri mi rispondereste? Sicuramente alche vi ha suscitato, al ricordo, al coinvolgimento. Tutto questo è alla base dell’Emotional Marketing, definito da Bernd H. Schmitt, professore della Columbia University, come “un’esperienza memorabile che il cliente deve sperimentare, tale da superare le sue aspettative, che in altre parole anticipi i suoi desideri inconsci, soddisfacendoli al tempo stesso.” Dunque occorre considerare, accanto al marketing tradizionale, quello emozionale, ove il percorso d’acquisto del consumatore viene visto come lo ...

daimaou84 : @FASTWEBHelp vi ho scritto in DM dal 16 DICEMBRE e non vi siete ancora degnati di rispondere, così come continua a… - AmazonHelp : @wooziino Ciao, nelle zone coperte dal servizio, il nostro corriere Amazon consegna anche il sabato e la domenica.… - p_dellaventura : RT @coondivido: Dal 31 dicembre transazioni online approvate 2 volte: Dal 31 dicembre, ogni transazione online dovrà essere approvata due v… - about_big_data : RT @SASitaly: Come ripensare il customer journey partendo dal digitale? Leggi l'ebook e scopri come ottimizzare le comunicazioni sfruttando… - SASitaly : Come ripensare il customer journey partendo dal digitale? Leggi l'ebook e scopri come ottimizzare le comunicazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal Customer F1 customer car: un tema che fa discutere il Circus Motorsport.com Italia Doppia autenticazione per gli acquisti on-line: cosa cambia

La doppia autenticazione richiesta per gli acquisti on-line dal 1 gennaio da una parte è una garanzia di sicurezza, dall’altra rischia di complicare i pagamenti sul web.

Il 2021 automobilistico visto dal Gruppo Bossoni

Francesco Bossoni, Direttore Marketing, Digital & Comunicazione del Gruppo Bossoni Automobili ci racconta le strategie di una dei Dealer più innovativi del settore "rubando" una frase dal fondatore di ...

La doppia autenticazione richiesta per gli acquisti on-line dal 1 gennaio da una parte è una garanzia di sicurezza, dall’altra rischia di complicare i pagamenti sul web.Francesco Bossoni, Direttore Marketing, Digital & Comunicazione del Gruppo Bossoni Automobili ci racconta le strategie di una dei Dealer più innovativi del settore "rubando" una frase dal fondatore di ...