Dakar 2021 | tutte le classifiche dopo la settima tappa | auto | moto | camion e quad

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) L’attesissima Stage Marathon dellaè ormai andata in archivio in Arabia Saudita con un paio di clamorosi colpi di scena e diverse vittorie dia sorpresa nelle categorie principali del rally raid più impegnativo e importante al mondo. La notizia del giorno è sicuramente quella del ritiro di Nicolas Cavigliasso, leader indiscusso e grande favorito per il successo finale tra i, mentre l’equilibrio continua a regnare sovrano nella classifica generale delle. Stephane Peterhansel rimanda l’appuntamento con il primo successo didi quest’edizione, ma guadagna un paio di minuti importanti su Nasser Al-Attiyah e si conferma in vetta alla graduatoria overall tra le. Russia dominante nei, con tre equipaggi nelle prime ...