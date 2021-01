Che Tempo Che Fa: ospiti e anticipazioni 10 gennaio 2021 (Di domenica 10 gennaio 2021) Che Tempo Che Fa torna stasera in tv domenica 10 gennaio 2021 su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguito anticipazioni e ospiti di oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 10 gennaio su Rai 3 a partire dalle 20 torna, dopo la pausa natalizia, Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Che Tempo Che Fa: ospiti 10 gennaio 2021 ospiti della puntata: il Ministro della ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 10 gennaio 2021) CheChe Fa torna stasera in tv domenica 10su Rai 3 in prima serata alle 20:00 condotto da Fabio Fazio insieme a Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Di seguitodi oggi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Domenica 10su Rai 3 a partire dalle 20 torna, dopo la pausa natalizia, CheChe Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. CheChe Fa:10della puntata: il Ministro della ...

lucianonobili : “Vuoi qualche incarico?” Ecco perché il governo italiano è in ritardo su tutti i dossier, a partire dal… - fabioalisei : Credo sia tempo che dietro ogni profilo social ci sia un’identità verificata, che ogni utente abbia responsabilità… - TeresaBellanova : Da luglio con @ItaliaViva sollecitiamo una discussione politica vera sul Recovery. Il tempo è scaduto. Il Premier p… - akakarolina : @umpkket @DamageGi @maxpix6251 Diffidenza generalizzata per 'la legge è uguale per tutti'? Sì, direi. Dopodiché è l… - giampabe : @Gio15474822 Da tempo ho abbondonato #facciamorete quando ho capito quello che sono: dei patetici populisti di sinistra! ?? -