Biathlon oggi, 10 gennaio: orari, programma, tv, streaming, pettorali di partenza Staffette Oberhof (Di domenica 10 gennaio 2021) Giornata di staffetta alla Rennsteig Arena di Oberhof (Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di Biathlon. Alle 11.30 prenderà il via la prova della staffetta mista, nella quale l’Italia si presenterà con una formazione diversa da quella solita. Al lancio ci sarà la giovane Irene Lardschneider che precederà Lisa Vittozzi. La sappadina, dopo la brutta prova della sprint (il cui risultato non le ha permesso di prendere parte all’inseguimento di ieri), vorrà riscattarsi e dare dei segnali diversi in seconda frazione. Sarà poi la volta dei due uomini, ovvero Thomas Bormolini e Dominik Windischi: il livignasco è apparso in buona condizione sulle nevi teutoniche e in staffetta darà il 100% come al solito, mentre la condizione dell’altoatesino è in crescita. Alle 14.40, invece, ci sarà nella single mixed l’ormai collaudata coppia formata da ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Giornata di staffetta alla Rennsteig Arena di(Germania), sede della tappa di Coppa del Mondo 2020-2021 di. Alle 11.30 prenderà il via la prova della staffetta mista, nella quale l’Italia si presenterà con una formazione diversa da quella solita. Al lancio ci sarà la giovane Irene Lardschneider che precederà Lisa Vittozzi. La sappadina, dopo la brutta prova della sprint (il cui risultato non le ha permesso di prendere parte all’inseguimento di ieri), vorrà riscattarsi e dare dei segnali diversi in seconda frazione. Sarà poi la volta dei due uomini, ovvero Thomas Bormolini e Dominik Windischi: il livignasco è apparso in buona condizione sulle nevi teutoniche e in staffetta darà il 100% come al solito, mentre la condizione dell’altoatesino è in crescita. Alle 14.40, invece, ci sarà nella single mixed l’ormai collaudata coppia formata da ...

