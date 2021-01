Barbara D’Urso non va in onda: Live non è la D’Urso slitta a domenica 17 (Di domenica 10 gennaio 2021) Live non è la D’Urso non va in onda domenica 10 gennaio Brutte notizie per Barbara D’Urso e gli stessi fan dell conduttrice. La bella napoletana sarebbe dovuta tornare in onda con il Live Non è la D’Urso domenica 10 gennaio, dopo la pausa estiva ma purtroppo non sarà così. Carmelita, infatti, dovrà riposare un’altra settimana e l’attesissimo ritorno del suo show serale è slittato per ora al 17 gennaio. Il motivo è molto semplice… ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio. Barbara D’Urso “fermata” da Papa Francesco Barbara D’Urso domani 10 ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 10 gennaio 2021)non è lanon va in10 gennaio Brutte notizie pere gli stessi fan dell conduttrice. La bella napoletana sarebbe dovuta tornare incon ilNon è la10 gennaio, dopo la pausa estiva ma purtroppo non sarà così. Carmelita, infatti, dovrà riposare un’altra settimana e l’attesissimo ritorno del suo show serale èto per ora al 17 gennaio. Il motivo è molto semplice… ma andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.“fermata” da Papa Francescodomani 10 ...

