Apprensione nel Napoletano, bimbo lotta contro un aneurisma: la città prega per Alessio (Di domenica 10 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMarigliano (Na) – La comunità vesuviana di Marigliano prega per il piccolo Alessio. Il bimbo di 11 anni che dallo scorso 5 gennaio lotta tra la vita e la morte all'ospedale Santobono di Napoli. L'11enne è stato colto, il giorno prima dell'Epifania, da un aneurisma mentre si trovava sul divano di casa. Dopo la corsa nell'ospedale collinare di Napoli, dove ora si trova in rianimazione, ha subito già due operazioni ed oggi continua a lottare nel letto del nosocomio. Dove, con molta probabilità, appena sarà possibile effettuerà un terzo intervento. Nel mentre l'intera città di Marigliano si stringe in preghiera attorno all'Apprensione dei familiari del piccolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

di Antonio Vuolo «L’Asl mi ha appena comunicato che il tampone molecolare ha avuto esito negativo. Mi dispiace di aver creato apprensione, in queste ultime ore, a tutti coloro che negli ultimi giorni ...

Paura a Sirmione: le fiamme divorano un garage e un’auto

Grande apprensione nella serata di ieri in via San Martino della Battaglia a Sirmione per un incendio divampato in una rimessa ...

