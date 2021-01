Albano Carrisi svela uno dei suoi più intimi segreti “Ecco perché porto sempre il cappello”

Leggi su viaggiarealverde

(Di domenica 10 gennaio 2021) Molti cantanti prima di entrare in scena e salire sul palco fanno delle lunghe preparazioni, alcuni indossano dei costumi che li contraddistinguono, altri un solo indumento che diventa un marchio di fabbrica. E pensateci, quante volte avete vistosenza il suo immancabile? Fa parte di lui e della sua immagine ormai, tanto che un paio di anni fa un suo panama bianco è stato venduto all’asta per ben 200 euro, per una buona causa ovviamente. L’asta per beneficenza Come si legge sul sito Charitystars il premio un panama bianco indossato e personalizzato con il nome di Al Bano, il quale lo ha autografato rendendolo assolutamente unico era stato donato dal cantante per la History Life Onlus, le cui attività riguardano la tutela, la promozione e la valorizzazione della cultura e dell’arte in tutte le sue forme ed ...