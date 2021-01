Al via il Cabaret di circo contemporaneo Bohemia a Montecarlo (Di domenica 10 gennaio 2021) Per la prima volta a Montecarlo, il Cabaret di circo contemporaneo Bohemia approda sullo spiazzo del Grimaldi Forum Monaco. Il primo evento del 2021 nel Principato di Monaco prevederà cinque rappresentazioni d’eccezione all’interno dello spiegeltent Paradiso. La grande tenda rotonda in tessuto e in legno vintage decorata con specchi ospiterà gli spettacoli in un’atmosfera unica. Il primo grande evento della stagione 2021 del Principato di Monaco si svolgerà con la serata di apertura venerdì 8 gennaio, alle 21 e sabato 9 e domenica 10 gennaio alle 19. Grimaldi Forum Il Cabaret di circo contemporaneo Bohemia: da Londra a Montecarlo il successo è assicurato In un connubio di acrobazie, danza, commedia, teatro, ... Leggi su velvetmag (Di domenica 10 gennaio 2021) Per la prima volta a, ildiapproda sullo spiazzo del Grimaldi Forum Monaco. Il primo evento del 2021 nel Principato di Monaco prevederà cinque rappresentazioni d’eccezione all’interno dello spiegeltent Paradiso. La grande tenda rotonda in tessuto e in legno vintage decorata con specchi ospiterà gli spettacoli in un’atmosfera unica. Il primo grande evento della stagione 2021 del Principato di Monaco si svolgerà con la serata di apertura venerdì 8 gennaio, alle 21 e sabato 9 e domenica 10 gennaio alle 19. Grimaldi Forum Ildi: da Londra ail successo è assicurato In un connubio di acrobazie, danza, commedia, teatro, ...

saxactor : Artisti Adriatica Cabaret : Mario e Pippo Santonastaso - Ardentemente : Che dire....sto aspettando di andare via da sto paesello che chiamano italia. Dove, in un paese serio (che vuole es… - PieraCortini : Metamorfosi cabaret / Terza puntata - sgthomas : ? My Top 5 #lastfm artists: Nico (10), Alterleo (6), Paul Chin (6), Bocca Juniors (5) & Cabaret Voltaire (5) via @tweeklyfm -